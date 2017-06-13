أبو خاطر: آن الاوان للشعور بمسؤولية في الملف الانتخابي

عبر النائب طوني ابو خاطر عن تفاؤله بقرب انتاج قانون جديد للانتخاب، الا ان هناك بعض الحذر من وجود تفاصيل خلافية يعمل على تذليلها.

ودعا ابو خاطر في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” الى القيام بتضحيات لانه آن الاوان للشعور بمسؤولية في الملف الانتخابي والسعي الى بناء دولة، لافتا الى ان هناك تماهيا وانسجاما تاما بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” لكنه لا يصل الى حد التطابق في كل المسائل.

وعن مسألة السلاح المتفلت، عدد ابو خاطر الاسباب التي اوصلتنا الى هذه الحالة ومنها ما يتعلق بالتراث اللبناني الذي يجاهر بحمل السلاح بالاضافة الى التفلت الاخلاقي وتفشي ظاهرتي تعاطي الخمر والمخدرات، منتقدا في الوقت عينه التراخيص التي تعطى بشكل عشوائي.