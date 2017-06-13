ماتيس يبدي صدمته للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الاميركي

أعرب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس عن “صدمته” ازاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الاميركي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من التقشف.

وقال ماتيس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إنه تمّ التقاعد من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة اشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ.

وأضاف أنه بعد اربع سنوات عدت الى الوزارة (البنتاغون) وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية، مؤكدا ان ما من عدو في الميدان الحق ضررا بجهوزية الجيش كما فعل التقشف.