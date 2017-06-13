أمطار خفيفة الأربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس الاربعاء غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا مساء. اما الخميس فيكون غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب تدريجيا اعتبارا من ليل الثلثاء – الأربعاء بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر المتوسط.

الطقس المتوقع يوم الأربعاء غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا مساء. أما الخميس فيكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 الى 27 درجة، في الجبال من 12 الى 19 درجة، في الأرز من 11 الى 16 درجة وفي الداخل من 12 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء:28°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5.26 ساعة غروب الشمس: 19.50