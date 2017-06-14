السيسي يبحث مع علاوي مكافحة الإرهاب والأزمة الخليجية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي مكافحة الإرهاب والأزمة الخليجية بخصوص قطر.

وأعلن مكتب علاوي في بيان أنه “التقى، اليوم، في القصر الرئاسي بالقاهرة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وجرى خلال اللقاء حوار معمق حول العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث ملف الحرب على الإرهاب والانتصارات الأخيرة التي حققها العراق في هذا المجال بالإضافة إلى الأزمة الخليجية الأخيرة وتداعياتها”، مشيرا إلى أن “علاوي أكد أهمية الإسراع في عقد قمة أمنية إقليمية للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة والوصول إلى حلول عاجلة”.

من جهته، جدد السيسي “موقف بلاده الداعم والمساند لوحدة العراق واستقراره ورفض كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”، معتبرا أن “المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها آفة الإرهاب”.

وكان نائب الرئيس العراقي وصل الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين.