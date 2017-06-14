تفجير إنتحاري في أفغانستان

استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زاواك قوله، إن “أحد الانتحاريين التابعين لحركة طالبان استقل سيارة مفخخة واستهدف مجموعة منشقة عن طالبان وتابعة لجماعة الملا رسول، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة 4 آخرين”.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أمني إن “9 مسلحين على الأقل قتلوا نتيجة التفجير الانتحاري، فيما أصيب 6 آخرون”.