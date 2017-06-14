أبو زيد: التباين مع “القوات” طبيعي وللتحالفات الانتخابية معاييرها

أشار عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد الى أن “لو كان التيار يقيس بميزان الربح والخسارة، لما وافق ربما على صيغة النسبية على أساس 15 دائرة، ولكن هدفنا تحسين التمثيل المسيحي حتى على حساب بعض المقاعد التي قد نخسرها، والجميع اقتنع أن هذه الصيغة هي حل جيد قياسا بقانون الستين”، لافتا الى أن “كنا نتمنى بعض الإصلاحات التي لم تقر، مؤكدا استمرار المطالبة”.

وعن حصر الصوت التفضيلي على صعيد القضاء، وانعكاس ذلك على صحة التمثيل لناحية الاقليات المسيحية في الأقضية ذات الاغلبية المسلمة، قال عبر “المركزية”، “الانعكاس لن يكون على صعيد كل لبنان، بل في بعض الاقضية”، مشيرا الى أن “التمثيل لن يكون أفضل لو كان على صعيد الدوائر التي ستذوب فيها أصوات الاقليات بشكل أكبر، ولو أقرت العتبة كما طالبنا لكان التمثيل العادل تحقق بالشكل الصحيح”. أما مطلب تثبيت المناصفة، فأشار الى أن “المناصفة ليست بالعقدة الكبيرة وهي موجودة في دستور الطائف، وكان لا بد من رفع السقوف في مراحل التفاوض، للتوصل الى توافق مقبول”، لافتا الى أن “تقريب موعد الانتخابات كان مطلبنا ولكن مطالبة مكون أساسي أي الرئيس سعد الحريري بالتأجيل، حتّم التمديد لأيار 2018 “.

وعن اللقاءات التي ستجمع رئيس الجمهورية برؤساء الكتل النيابية، أشار الى أنها “ستعالج المواضيع التي لها علاقة بالشق السياسي لقانون الانتخاب، للاتفاق على المراحل المقبلة من العمل المشترك على صعيد الحكومة، تجنبا للخلافات”.

وعلى صعيد العلاقة مع القوات اللبنانية والتباين في المواقف بين الحزبين خصوصا في المرحلة الاخيرة من المفاوضات، قال “نحن حزبين مختلفين والتباينات أمر طبيعي”، مشيرا الى أن “التنسيق بيننا كان تاماً خلال المباحثات”، مضيفا “الانتخابات لها معيار آخر، والاتفاق في مكان قد لا ينعكس في آخر والتحالفات الانتخابية تختلف من منطقة الى أخرى”.