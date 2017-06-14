الحويك: للنزول الى الشارع غداً

دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك مزارعي التفاح الى النزول الى الشارع غدا الخميس الساعة الحادية عشرة صباحا، “للتعبير عن غضبهم وانتفاضا لكرامتهم والمطالبة بصرف القسم الثاني من التعويضات”.

واستنكر “لا مبالاة السلطة في ما يخص حقوق واحوال المزارعين”.

وتوجه الحويك الى المزارعين قائلا:

“- لان الدولة هي من اوصلتكم الى قعر الهاوية.

– لان الدولة ترفض ان تحقق اي من مطالب المزارعين التي تحل مشاكل الزراعة.

– لان الدولة ترفض اقرار المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث.

– لان الدولة ترفض تمنع تأسيس المصرف الوطني للانماء الزراعي.

– لان الدولة ترفض انشاء السجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة.

– لان الدولة ترفض حماية الانتاج الوطني.

– لان الدولة ترفض تنفيذ الخطة لخلق خط بحري بديل عن الخط البري.

– لان الدولة اذلتكم عندما وقفتم بطوابير الذل لتوزع عليكم المساعدات.

– لان الدولة ترفض صرف القسم الثاني من تعويضات مزارعي التفاح .

– لان الدولة ترفض التعاطي بشفافية بملف تعويضات مزارعي التفاح وترفض الاعلان عن ارقام كشوفات الجيش.

– لان عمليات السرقة قائمة على حساب المزارعين.

– لان كرامتكم وحقوككم فوق كل اعتبار ولكل هذه الاسباب، انزلوا الى الشارع وانتفضوا وارفضوا الذل وطالبوا بحقوقكم وانتزعوا مطالبكم من سلطة لا تأبه بكم ولا بأحوالكم”.

وحدد الحويك اماكن التجمعات كالتالي:

اوتوستراد الدامور مفرق الشوف.

خربة قنافار قرب المستشفى- البقاع الغربي.

اللبوة، النبي عثمان – البقاع الشمالي.

ترشيش.

وسيعلن عن مراكز التجمعات الاخرى لاحقا.