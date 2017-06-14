عراجي يستبعد حصول أية مفاجآت في جلسة مجلس النواب الجمعة المقبل

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي الى أن تحديد الإنتخابات في أيار 2018 فترة طويلة نسبياً، وستدفع الى شيء من الهدوء السياسي.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت عراجي الى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات إنتخابية، خصوصاً وأن التحالفات في لبنان عرضة للتعديل في أي وقت من الأوقات.

واستبعد عراجي حصول أية مفاجآت في جلسة مجلس النواب الجمعة المقبل، معتبراً أن مشروع القانون الذي تمّ التوافق عليه هو أحسن الممكن.

مشيراً الى أن “النظام النسبي” سيدخل وجوها جديدة الى البرلمان ما سيخفّف من حدّة الإصطفاف الطائفي المذهبي.

ورداً على سؤال، أكد أن هذا المشروع هو أفضل بكثير من “قانون الستين”، علماً أن كل قانون له حسنات وسيئات.

ورأى عراجي أننا أمام تجربة أولى من “النسبية”، حيث من الممكن في المراحل اللاحقة تطوير القانون لمعالجة العيوب والثغرات، متوقعاً أن تشهد جلسة الجمعة بعض الإعتراضات لكنها ستبقى مضبوطة.

وعن آلية الجلسة التشريعية بعد الغد، أشار الى أنه بعد الأوراق الواردة سيتم التصويت على صفة “المادة الوحيدة”، حيث من المتوقع ان يحصل ذلك، وبعدها ستسير الجلسة كما هو مرسوم لها.

وختم مؤكداً أن النصاب سيكون متوفراً.