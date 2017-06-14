وأضافت الشرطة أن رجلا أطلق نحو 50 طلقة في ملعب للبيسبول أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس، كما أنّه تمّ توقيف المشتبه به

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن حالة سكاليس”مستقرة”. ولم يعرف على الفور إذا كان عضو الكونغرس هو المستهدف بإطلاق النار أم تصادف وجوده بالمكان.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن قلقه إزاء إطلاق النار على عضو الكونغرس.