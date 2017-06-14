دولياتالأربعاء 14 حزيران 2017 إصابة زعيم الجمهوريين بالكونغرس الأميركي بإطلاق نار قرب واشنطنأصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي ستيف سكاليس، جراء إطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده اعضاء في الكونغرس في ولاية فرجينيا، الأربعاء، وفقا لما ذكرته الشرطة.وأضافت الشرطة أن رجلا أطلق نحو 50 طلقة في ملعب للبيسبول أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس، كما أنّه تمّ توقيف المشتبه بهوأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن حالة سكاليس”مستقرة”. ولم يعرف على الفور إذا كان عضو الكونغرس هو المستهدف بإطلاق النار أم تصادف وجوده بالمكان. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن قلقه إزاء إطلاق النار على عضو الكونغرس.وروى عضو في الكونغرس لشبكة “سي ان ان” ان “بين الجرحى ستيف سكاليز احد مسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس النواب” وانه “قدم اليه الاسعافات الاولية في المكان”.كلمات مفتاحية:الكونغرسزعيم الجمهوريين بالكونغرسواشنطنالمصدر: وكالات