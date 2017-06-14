الرئيس القبرصي غادر مختتما زيارة رسمية الى لبنان استمرت 4 ايام

غادر رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس وقرينته اندره اناستاسيادس والوفد الرسمي المرافق مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين من مساء اليوم، مختتما زيارة رسمية الى لبنان استمرت اربعة ايام عقد في خلالها قمة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات روحية واقتصادية وشارك في المنتدى الاقتصادي اللبناني القبرصي.

ووصل الرئيس القبرصي وقرينته يرافقه الوزير المرافق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني والوفد الرسمي عند الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين، وبعد استراحة قصيرة في الصالون الرئاسي توجه الى الطائرة بين صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث كان في وداعه عند سلم الطائرة، الوزير التويني، سفير لبنان في قبرص يوسف صدقة، محافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو، قائد منطقة جبل لبنان الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد جهاد الحويك وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، واقلعت الطائرة الرئاسية عند الساعة الثامنة الدقيقة الخمسين.