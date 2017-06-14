شمعون: سيكون لنا مرشحون في جميع المناطق اللبنانية

أكد رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون أنه سيكون لحزبه مرشحون في جميع المناطق اللبنانية، بصرف النظر عن شكل القانون الذي سيعتمد، أو في حال لم يحصل توافق، وتمت العودة إلى قانون “الستين” النافذ.

وأوضح شمعون لـ”السياسة” ان “كل شيء معقول، قد يتفقون أو يعودون إلى قانون الستين”، معرباً عن اعتقاده أن الدائرة الفردية غير الطائفية، هي القانون الأفضل للبنان، إلى جانب وجود مجلس شيوخ.

ودعا إلى مجلس نيابي لا طائفي يتكون من عدد أقل من النواب الحاليين الذين يتقاضى معظمهم رواتب من دون أن يقوموا بعمل.