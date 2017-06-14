لبنان على موعد مع إستكمال مسيرة القانون في جلسة اليوم

يوم السراي الحكومي الثلثاء كان طويلاً، اجتماعات مُكثّفة بين القوى السياسية، نتج منها تثبيت اتفاق على قانون للانتخابات، يعتمد النسبية في 15 دائرة”، واعتبرت ان “مشروع القانون المُتفق عليه لن يُغيّر بالطبع شكل النظام الحاكم في البلاد.

ولبنان في إنتظار أن تتكلل هذه الخطوة رسميًا في مجلس الوزراء في جلسة اليوم الأربعاء، ليصار الى اقرار القانون في مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تحصل تطورات مفاجئة، وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية القادمة في وقت بدأت تتضح فيه معالم ما بعد الجدال الانتخابي، بظل الحديث عن توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء رؤساء الكتل النيابية قريباً بهدف المشاركة في ورشة العهد الجديد.

وقبيل إنعقاد الجلسة في قصر بعبدا، صرّح وزير السياحة افيديس كيدانيان قائلاً: “سأعيد المطالبة باعادة المقعد الانجيلي الى دائرة بيروت الاولى”.

وبدوره قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: “انا لم أفهم القانون ولكن قلنا اننا سنواكبه ولن نعترض”.

أما وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، اعتبر أن عدم الاتفاق على الكوتا امر مؤسف وتم اسقاط بند الكوتا في اللحظة الاخيرة وسنحاول طرح مسألة ادخاله.