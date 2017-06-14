كرم زار محافظ الشمال

إستقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم في مكتبه في سراي طرابلس، وبحث معه في مجمل القضايا الإنمائية التي تهم الشمال عامة ومنطقة الكورة خاصة، كما تطرقا الى الوضع الأمني، سيما ملاحقة المخلين بالإستقرار والهدوء اللذين ينعم بهما الشمال، والعمل على توقيفهم وتحويلهم الى القضاء المختص والتشدد على “زعران الطرقات”.

وفي ختام اللقاء أثنى كرم على دور المحافظ في متابعة شؤون المواطنين وسهره على حسن سير عمل الإدارات العامة، ومنع الغش ووقف التعديات والمخالفات، وحرصه الدائم على تطبيق القوانين المرعية الإجراء.