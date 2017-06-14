فنلندا تحذر من تهديد ارهابي

رفعت أجهزة الامن الفنلندية الاربعاء التحذير من وقوع هجوم ارهابي معلنة انها رصدت تحركا لتنظيم “داعش” يمكن ان يستهدف فنلندا.

وقالت أجهزة الامن إن الخطر الذي كان يعتبر حتى الآن “ضعيفا” أصبح الان “شديدا”، اي ثاني أدنى درجة على مقياس من أربع درجات انشئ للتو.

وأضافت:”اجهزة الامن علمت بمخططات ارهابية أكثر جدية في فنلندا. ان مقاتلين ارهابيين أجانب غادروا من فنلندا وصلوا الى مراتب مهمة في تنظيم “داعش” بشكل خاص ولديهم شبكة موسعة من العلاقات داخل التنظيم”.

وأوضحت أجهزة الامن انها تراقب بشكل خاص “350 شخصا” اي “أكثر بحوالى 80%” مما كانت تقوم به في 2012.

وتابعت أن الاهتمام بفنلندا ضمن الدعاية الاسلامية المتطرفة أصبح أقوى، لافتة إلى أن فنلندا تعتبر دولة غربية ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش”، وهناك دعاية تنتج بالفنلندية وموجهة ضد فنلندا، وهذه الدعاية تخض على شن هجوم في فنلندا.

وفي حال ارتفع التهديد الارهابي اكثر، يمكن أن يصل الى “مرتفع” او “خطر”.

وخلافا للدولتين الاسكندينافيتين النروج والسويد، لم تشهد فنلندا أبدا اي هجوم ارهابي.