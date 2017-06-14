بالفيديو: كارثة أشهر طائرة مقاتلة في التاريخ

شهد معرض الطيران في فرنسا تحطم طائرة “سبيت فاير”.

وكان الواجب أن تقوم هذه الطائرة البريطانية الصنع التي تعد أشهر طائرة مقاتلة في التاريخ وكانت تحمي الأجواء أثناء الحرب العالمية الثانية، باستعراضات جوية. إلا أنه حصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما ارتطمت مقدمتها بالأرض على ممر الإقلاع بالمطار، وانقلبت.

وهرع بعض موظفي المعرض والمتفرجين إلى موقع الحادث ليساعدوا الطيار على الخروج من غرفة قيادة الطائرة.

يُذكر أيضا أن حطام الطائرة المنكوبة أصاب أحد المتفرجين إصابة خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن بريطانيا كانت تنتج طائرات “سوبر مارين سبيت فاير” في فترة ما بين عامي 1938 و1948. وبصفة الإجمال تم إنتاج 20351 طائرة. وظلت طائرات “سوبر مارين سبيت فاير” في الخدمة في الفترة منذ عام 1938 حتى عام 1961.