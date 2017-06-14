“8 آذار”: باسيل يعرقل للعودة إلى “الستين”

حملت مصادر بارزة في قوى “8 آذار” الثلثاء، “التيار الوطني الحر” ورئيسه الوزير جبران باسيل مسؤولية أي فشل قد يترتب على عدم التوافق على قانون الانتخاب، بعدما قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” كل ما هو مطلوب لتعبيد الطريق أمام ولادة قانون “النسبية” الذي جرى التوافق عليه في إفطار قصر بعبدا الشهير.

وأكدت المصادر لـ”السياسة”، أن باسيل يتحمل أي إخفاق لمساعي الحل، بسبب الشروط العديدة التي كان وما زال يضعها، كلما وجد أن الأمور اقتربت من خواتيمها، وهذا بالتالي لا يمكن تفسيره إلا لمزيد من العرقلة، بهدف إفشال مساعي الحل، والعودة تالياً إلى القانون النافذ الذي يرتاح إليه “التيار الوطني الحر”، رغم إعلان رفضه له في العلن، كما هي حال آخرين.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتراجع “التيار العوني” عن شروطه ويختار طريق المصلحة الوطنية لا المصلحة الحزبية والشخصية، لتسهيل ولادة القانون الموعود، فإن جلسة الحكومة لن تشهد حصول هذه الولادة، مستبعدة أن يتوجه مجلس الوزراء على التصويت، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري يدركان مخاطر الإقدام على هذه الخطوة، لأنها لن تكون في مصلحة أحد.