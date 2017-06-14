خوري في عشاء لرعية الشويفات للروم الأرثوذكس: لتطوير منطقتنا وتحقيق مطالبها الإنمائية

نظم مجلس رعية الشويفات للروم الأرثوذكس، برعاية المطران جورج خضر، عشاء في مطعم برج الحمام – برمانا يعود ريعه لتجهيز كنيسة مار ميخائيل (المدبر) في ضهور الشويفات. وللمناسبة نقل رئيس الشمامسة جورج شلهوب تحيات المطران خضر الى ابناء رعية الشويفات والمجتمعين الى حفل العشاء.

شارك في العشاء الأب بولس وهبه كاهن رعية مار ميخائيل- المزرعة، والخوري شربل ديب كاهن رعيتي كفرشيما والشويفات للموارنة، كما شارك الوزراء: رائد خوري، سيزار ابي خليل، نقولا تويني، جاك خليل ممثلا الوزير طارق الخطيب، والنواب: هنري حلو، فادي الهبر، ومروان ابو فرج ممثلا النائب اكرم شهيب. كما شاركت الأميرة زينة طلال ارسلان وأصلان جنبلاط ممثلا شقيقه تيمور جنبلاط، والنائبان السابقان مروان ابو فاضل وأنطوان اندراوس، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون الإدارية رومل صابر، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس، رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء الركن وليد سلمان.

وأشار خوري إلى أن الانسان اينما ذهب لا يشعر بالسعادة الا بين اهله وفي منطقته، ومهما تقدم بالحياة وحقق طموحات يبقى طموحه الاكبر العودة الى منطقته واهلها، الذين عرفهم من ايام الطفولة وغمروه بالحب والعاطفة الصادقة.

وبعد تعداد الانجازات التي حققها على الصعيد الاقتصادي والمصرفي، لفت الى ان ثقة الرئيس ميشال عون أوصلته الى تسلم وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة وطنية جامعة، هذا العهد الذي يتمتع بثقة اللبنانيين، هذا العهد الواعد بتحقيق الاستقرار والنمو والاصلاح وتكريس الوحدة الوطنية.

وأكد خوري أنه على رغم اشغاله الكثيرة التي فرضت عليه الابتعاد عن الشويفات الا ان هذه المدينة بقيت في وجدانه، وقطع عهدا ووعدا بأن يبقى مع الشويفات واهلها وجوارها بكل عائلاتها وطوائفها، لتطوير المنطقة وتحقيق المطالب الانمائية، معلنا تخصيص قسم من وقته لشويفات والمنطقة وان ابواب مكتبه مشرعة لأهل المنطقة انطلاقا من الشويفات.

وأشار الى انه على رغم مسؤولياته واعماله كان دائما مواكبا لنضال الرئيس عون من اجل لبنان حر ومستقل ينعم بالاستقرار والازدهار، تنال فيه كل الفئات والطوائف حقوقها السياسية والاقتصادية ولا احد يأكل حقوق الآخر، لبنان المتحرر من الفساد الذي ينهش جسم الدولة اللبنانية من عشرات السنين.

وختم معددا الامتيازات التي تتمتع بها الشويفات على كل الصعد والمستويات، ولذلك لا يجوز أن تقابل هذه المدينة بالحرمان والفقر والنفايات، لافتا إلى أن يده ممدودة للجميع لاسترجاع حقوق الشويفات وتحقيق العدالة وتطوير المدينة، فالوقت وقت عمل.