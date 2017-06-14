مقتل رجلي أمن سعوديين بانفجار في جنوب غربي المملكة

دولياتالأربعاء 14 حزيران 2017 مقتل رجلي أمن سعوديين بانفجار في جنوب غربي المملكةقتل رجلا امن سعوديين بانفجار لغمين ارضيين في منطقة جازان في جنوب غربي المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن، بحسب ما افادت وزارة الداخلية. وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية أن محمد شامي علي حدادي العنصر في حرس الحدود قتل بعيد منتصف ليل الثلثاء الاربعاء أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها في جازان. وصباح الثلثاء تعرضت دورية لحرس الحدود ايضا لانفجار لغم أرضي ما ادى الى مقتل الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني، وفقا للوزارة. كلمات مفتاحية:رجلي أمن سعوديينالمصدر: وكالات