النقاش الوحيد المستمر حول التمديد التقني لسنة أو ستة أشهر!

وأخيرا قاربت طبخة قانون الانتخابات من النضوج، وفي معلومات “الأنباء” ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صرف النظر عن مطلب نقل نائب طرابلس الماروني الى البترون مع ترك نواب الاغتراب الستة الى البرلمان اللاحق، واتفق على ان يكون الصوت التفضيلي على القضاء وليس على الدائرة، وهو ما يطالب به باسيل، ويقع ايضا في مصلحة الرئيس فؤاد السنيورة في دائرة صيدا ـ جزين، ووليد جنبلاط في دائرة الشوف ـ عاليه، وسليمان فرنجية في دائرة زغرتا والاقضية المسيحية المجاورة.

وفي معلومات “الأنباء” ايضا ان هذه التفاهمات افضت الى صرف النظر عن موضوع التصويت في مجلس الوزراء، وبقيت مسألة وحيدة عالقة هي فترة التمديد التقني الواجبة لتوضيح القانون الجديد للناس، فالرئيس سعد الحريري يريدها لسنة كاملة، بينما لا يرى الرئيس ميشال عون موجبا لتخطي الستة اشهر، في حين يعتبر حزب الله الثلاثة اشهر كافية، لكن المعطيات المتوافرة لـ“الأنباء” تسمح بالاعتقاد بأن الكل سيوافقون على المدة التي يريدها الحريري على امل اعطائه الفرصة الكافية لتحسين اوضاعه الشعبية والانتخابية.