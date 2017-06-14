الانتخابات في 6 أيار 2018؟

من المتوقع أن يتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، قبل جلسة مجلس الوزراء، على موعد إجراء الانتخابات.

وفيما أشارت مصادر وزارية إلى أن الانتخابات ستُجرى يوم 6 أيار 2018، قالت مصادر تكتل التغيير والإصلاح إن عون يريد إجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل كحد أقصى، في مقابل مطالبة تيار المستقبل بأن تُجرى الانتخابات في آذار 2018، على قاعدة أن وزارة الداخلية لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات إلا بعد تحضيرات تحتاج إلى 7 أشهر على الأقل.