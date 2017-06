بالفيديو والصور: حريق ضخم في لندن… واستدعاء أكثر من 200 إطفائي

ندلع حريق ضخم فى برج مكون من 27 طابقا غرب العاصمة البريطانية لندن فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وهرعت أكثر من 40 سيارة إسعاف، و200 رجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق برج “جرينفيل”، الواقع على طريق لاتيمر غرب لندن.

Seen Reported: Multiple witnesses report seeing people jump from engulfed London high-rise.

