ماكرون أبقى على جدول بريكست مع بريطانيا.. وخطة جديدة لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في باريس عن “خطة عمل” مشتركة لتشديد مكافحة الإرهاب، فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية من جهتها الالتزام بالجدول الزمني لمفاوضات بريكست.

وبعد سلسلة الاعتداءات التي ضربت البلدين، كان موضوع “مكافحة الإرهاب” مهيمنا على المحادثات التي جرت مساء امس بين ماكرون وماي اللذين حضرا مباراة ودية لكرة القدم لزم قبلها ثمانون ألف مشاهد دقيقة صمت عن نفس ضحايا اعتداءات لندن ومانشستر.

وكان ماكرون تحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في حدائق قصر الإليزيه، عن التعاون في مكافحة الإرهاب، فأكد بعد اعتداءات لندن ومانشستر أنه عمل مع ماي “منذ عدة أيام على خطة عمل ملموسة جدا” تهدف بصورة خاصة إلى “تشديد الالتزامات على شركات الإنترنت لحذف المحتويات التي تروج للكراهية”.