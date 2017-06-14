مجموعة فنادق هيلتون في بيروت تعيّن مالك فخرو مديراً لمجموعة تطوير الأعمال

أعلن فندقا هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس وهيلتون بيروت حبتور جراند تعيين مالك فخرو مديراً لمجموعة تطوير الأعمال ابتداءً من الأول من آذار 2017. وبموجب هذا المنصب، سيتولّى فخرو تطوير الاستراتيجية التجارية للمجموعة في لبنان، والإشراف على أنشطة المبيعات والتسويق بهدف تعزيز أدائها إلى أقصى حد.

ورحّب المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون نايف زريقات بتعيين فخرو قائلاً: “نحن متحمسون لانضمام مالك إلى فريق عملنا، فهو يملك خبرة واسعة وسجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في قطاع السياحة والفنادق، ما سيدفع قدماً وتيرة النمو في فنادقنا ويعزّز حضورنا في لبنان”.

يذكر أن فخرو يضيف 17 عاماً من الخبرة إلى مجموعة فنادق هيلتون في بيروت، حيث أمضى 15 عاماً منها في دول الخليج العربي حيث شغل عدة مناصب قيادية في سلسلة فنادق عالمية مثل فنادق ماريوت، وستاروود وميلينيوم. كما أدّى دوراً استراتيجياً في إطلاق ثلاثة فنادق في قطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة.

وسيتولى مالك فخرو إدارة القسم التجاري، حيث سيشرف على نشاطات البيع والتسويق والحفلات والمؤتمرات والإيرادات والحجوزات. كما ستتضمّن مهامه تعزيز مكانة هيلتون بيروت حبتور غراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس بين الفنادق الفخمة المخصّصة لرجال الأعمال في لبنان، وتضم المرافق المناسبة لتنظيم المؤتمرات والمناسبات الاجتماعية.

وقبل انضمامه لأسرة هيلتون، شغل مالك فخرو منصب مدير إدارة المبيعات في المملكة العربية السعودية في شركة ماريوت الدولية في فندقي ألوفت الرياض والظهران. كما شغل مناصب استراتيجية مختلفة في المبيعات والتسويق وإدارة الأعمال بينها فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم في الكويت، وفندق ومنتجع كوبثورن الجهراء، وفندق ماريوت في الرياض، وفندق “رنيسانس” في الدوحة، وفندق جي دبليو ماريوت في الكويت.

وحول الموضوع، قال مالك فخرو: “أنا سعيد جداً بالعودة إلى الوطن بعد أن أمضيت 15 عاماً من العمل في قطاع السياحة والفنادق بعيداً عن لبنان، وخصوصاً أني أنضم إلى فريق عمل هيلتون”، مضيفاً: “أنا على ثقة أن مجموعة هيلتون تضم أفضل الفنادق من حيث الأداء وتقديم التجارب الاستثنائية – في كل فندق، ولكل ضيف، وفي كل مرة. أنا أتطلّع لبناء مستقبل مهني زاخر بالإنجازات في فنادق هيلتون”.