عثمان عرض وحمادة لمواكبة قوى الأمن الامتحانات الرسمية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر الأبعاء في مكتبه بثكنة المقر العام، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في زيارة جرى في خلال البحث في مواكبة الامتحانات للشهادات الرسمية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي وستنفذها لاحقاً خلال إجراء الدورة الثانية للإمتحانات، مثنياً على الجهود المبذولة في هذا الإطار، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.

ولاحقا التقى عثمان الوزير السابق سليم وردة، في زيارة أعرب خلالها عن دعمه وتقديره للدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة قوى الامن الداخلي، مشيدا ب”الانجازات التي حققتها في مكافحة الجريمة بمختلف انواعها”.

كما استقبل الوزير السابق عبد الرحيم مراد على رأس وفد، في زيارة أعربوا خلالها عن دعمهم وتقديرهم للدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة قوى الامن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل عثمان رئيس إتحاد بلديات العرقوب – رئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب، يرافقه رئيس بلدية القليعة حنا الخوري على رأس وفد من البلدية، في زيارة عرضوا في خلالها أوضاع منطقتهم.