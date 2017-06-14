فرعون أطلق مهرجان عيش الأشرفية: العمل الاجتماعي والانمائي لا يقل أهمية عن العمل السياسي

أطلق الوزير ميشال فرعون ورئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني مهرجان “عيش الأشرفية”، ضمن لقاء في ساحة ساسين.

وأوضح فرعون أن “مهرجان عيش الاشرفية يفتتح موسم المهرجانات في لبنان وهو يتضمن هذا العام محطات عديدة على مدى يومين متتاليين في17 و18 الحالي”، مؤكدا ان هدف المهرجان “الاحتفال بعيد الموسيقى بجو من الفرح من قلب الاشرفية في ساحة ساسين، وقد اصبح هذا المهرجان محطة سنوية ناجحة ينتظرها اهالي المنطقة وكل لبنان”.

وشدد على دور المهرجانات في “نشر الثقافة والفن وتشجيع السياحة وانماء المناطق”، آملا ان يكون “موسم المهرجانات ناجحا ومتنوعا وبنفس المستوى من العام الماضي الذي كان استثنائيا”، لافتا الى أن “مشاريع البلدية تتفاعل وستنجز خلال السنة ومشاريع عيش الاشرفية مستمرة دوما في نشاطها وأصبح في رصيدها العديد من الانجازات بما فيه عيد الموسيقى الذي أصبح عادة سنوية منذ أكثر من سبع سنوات، بالاضافة الى افتتاح حديقة كرم الزيتون ودراسات ونشاطات اخرى مختلفة”.

وقال: “إن العمل الاجتماعي والانمائي لا يقل أهمية عن العمل السياسي، واليوم فرحنا بإنجاز قانون الانتخاب وفرحتنا هي اليوم أيضا بإعلان مهرجان عيش الاشرفية”.