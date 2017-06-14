الجنائية الدولية تدعو لاعتقال سيف الإسلام القذافي

دعت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إلى اعتقال سيف الإسلام القذافي أو تسليم نفسه، وذلك بعد 4 أيام على إطلاق جماعة مسلحة في غرب ليبيا سراحه منذ احتجازه عقب انتفاضة عام 2011 ضد والده الراحل معمر القذافي.

وطالبت مدعية محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، في بيان، ليبيا ودول أخرى لاعتقال سيف الإسلام.

ووفقا لمحكمة جرائم الحرب فإن سيف الإسلام القذافي مطلوب لديها بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب مزاعم عن قمع المعارضة لصالح حكم والده معمر القذافي الذي حكم ليبيا.

وكان محامي سيف الإسلام قد قال، الأحد الماضي، إن موكله أفرج عنه من السجن بموجب قانون عفو صدق عليه البرلمان في بلدة الزنتان الشرقية، حيث كان معتقلا منذ 2011.