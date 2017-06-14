بري وراء انضمام أبو فاعور إلى اللجنة السداسية

علمت “الحياة” من مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل ليل الاثنين مع رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الموجود حالياً في الخارج، ولمس منه تأييداً لانضمام ممثل عن اللقاء إلى اللجنة السداسية، وأن رئيس المجلس أثار في اتصال أجراه برئيس الحكومة سعد الحريري مسألة انضمام “اللقاء الديموقراطي” إلى اجتماعاتها.

وقالت المصادر النيابية إن الحريري تجاوب مع رغبة بري وكلف مدير مكتبه نادر الحريري الاتصال بالنائب أبو فاعور ودعوته إلى حضور الاجتماع، وهكذا شارك الأخير في الاجتماع الذي ترأسه الحريري ليل الاثنين وإن كان حضر في ساعة متأخرة من انعقاده.

ولفتت المصادر إلى أن نواب “اللقاء الديموقراطي” اجتمعوا ظهر الثلثاء وتواصلوا مع جنبلاط للتشاور في الخطوط العريضة لموقف اللقاء من مشروع قانون الانتخاب.