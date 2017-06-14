أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

لوحظ أن التوافق السياسي حال دون تحرّك نواب المتن الشمالي واعتراضهم على طمر النفايات عند شاطئ المنطقة.

فوجئ المشاهدون بمسؤول سابق شغل منصباً رفيعاً يطل عبر الشاشة ليدافع عن أحد مراكز التجميل.

وزّعت جامعة يرأسها قطب في 8 آذار دعوة إلى حفل التخرّج برعاية أحد صقور 14 آذار وحضوره.

فتح موسم الصيد أعاد التذكير بامتناع وزير البيئة السابق ناظم الخوري عن اتخاذ هذه الخطوة رغم انجاز القانون آنذاك وسؤاله المستمر عن الأماكن المناسبة للصيد وضمان الابتعاد عن المنازل.

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يقال – المستقبل

إنّ توقيف ابن شقيق أحد الوزراء كان مناسبة لتبادل اتهامات قاسية بين عائلات تدور في فلك الحزب الذي ينتمي إليه هذا الوزير.

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أسرار الجمهورية

إلتقى مرجع كبير سابق وزيراً بارزاً رغم الخلافات العميقة بينهما ومِن دون علم حلفائه الحاليين.

يتخوّف نائب شمالي من عدم تصويت أنصار حليف له في الإنتخابات المقبلة بناء لتوجّهات مركزية.

يُنتظر أن يأتي سفيرٌ فرنسي الى لبنان قبل 14 تموز ليكون حاضراً في العيد الوطني الفرنسي.

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أسرار اللواء

غمز : سأل وزير زميلاً له: متى نسترد الوديعتين اللتين تمثلان حزبكما في المجلس الى كتلتنا؟

همس : ترددت معلومات ان «تحالف معراب» قرّر ترشيح مرشحين في دوائر كانت محسوبة تاريخياً على «حلف الوصاية» من المسيحيين.

لغز : تجدّد الحديث عن حلف رباعي، أياً يكن القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية؟!

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