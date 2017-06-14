لهذا السبب صدمت إبنة أوباما رواد مواقع التواصل…

اكتشف رواد التواصل الاجتماعي السبت الماضي أن اسم ابنة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الصغرى هو ليس في الحقيقة ساشا، كما هو معروف في الأوساط الأميركية، ما احدث صدمة عند الكثيرين.

وكانت كتبت صحفية أميركية في تغريدة لها أن الاسم القانوني لابنة الرئيس الاميركي السابق هو ناتاشا، ما أثار دهشة الكثيرين، خصوصا وأنها لطالما عرفت بين الأوساط الأميركية باسم ساشا.

وسرعان ما تلقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصة، حيث تعددت على سبيل المثال، بحسب “سكاي نيوز” التغريدات على موقع تويتر لمن باغتهم إعلان الاسم الحقيقي وتحول الأمر إلى تعليقات ساخرة معتادة في تلك المواقف.

وكانت ساشا اوباما استخدمت اسمها القانوني “ناتاشا” علنا للمرة الأولى، العام الماضي، عندما عملت في الصيف بأحد مطاعم المأكولات البحرية.

واحتفلت ابنة أوباما السبت بعيد ميلادها السادس عشر، في حفل حضره والداها باراك وزوجته ميشيل أوباما.