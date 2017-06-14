القسيس طرابلسي: لتصحيح الخطأ في بيروت وإعادة المقعد الانجيلي إلى بيئته

بارك القسيس إدكار طرابلسي للبنانيين بولادة القانون الانتخابي الجديد وما تضمنه من بنود إصلاحية متقدمة على الرغم من ان المطلوب أكثر لتصحيح التمثيل.

وإذ بارك نقل مقعد الاقليات من دائرة بيروت الثانية إلى بيروت الاولى، شدد القسيس طرابلسي على ضرورة تصحيح الخطأ المجحف بحق الطائفة الانجيلية وما تمثله على إمتداد الوطن ولا سيما في العاصمة بيروت والعمل سريعا على إعادة المقعد الانجيلي من الدائرة الثانية في بيروت إلى الدائرة الأولى حيث كان تاريخيا.

وشكر طرابلسي كل الساعين من وزراء ونواب وقيادات حزبية لتصحيح هذا الخلل بما يحقق آمال ابناء الطائفة المنتشرين في كل لبنان.