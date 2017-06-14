تيلرسون: الفلسطينيون سيوقفون دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون امس أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في “اسرائيل”.

وتعتبر هذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر منفذي هجمات ضد اسرائيليين إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال تيلرسون خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ :ان “الفلسطينيين عدلوا سياستهم، أقله لقد تم إبلاغي انهم غيروا هذه السياسة”.