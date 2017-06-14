الرياشي: عند التحالف…”نسقط ولا نخون”

رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أنه لم يكن من السهل الوصول الى قانون الانتخاب، لافتا إلى أن الاتفاق على القانون هو خطوة كبيرة للامام خصوصا وأن القانون الجديد صنع في لبنان.

وأكد الرياشي عبر “المستقبل” أنه عند التحالف مع أي فريق “نحن نسقط ولا نخون”، مشيرا إلى أن القانون النسبي يفرض حسابات مختلفة بالنسبة للتحالفات وهو مختلف عن قانون الستين ولكن التحالف أساسي مع “الوطني الحر” ولكن في بعض المناطق الواقع السياسي يفرض خوض المعركة بطريقة مختلفة.

وأضاف:”الثنائي المسيحي ليس في وارد إلغاء أحد والنسبية تمنع منطق الإلغاء. جاهزون لتوسيع التفاهم المسيحي ليشمل الجميع والإنتخابات ستكون مختلفة بالنسبة للمسيحيين ومن حسنات القانون الجديد هو البرنامج الإنتخابي”.

وقد أشار الرياشي إلى أن موضوع ترشحيه للإنتخابات النيابية مطروح لكنه سابق لأوانه وهناك فصل بالنسبة للقوات بين النيابة والوزارة.

وأكد الرياشي الوصول إلى شفير ولادة سلطة جديدة وأن بعض الكتل ستأخذ حجمها الحقيقي، لافتا إلى أن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان لعب دوراً كبيراً بإنتاج قانون يشبه لبنان.

وتابع أنّ الأهم هو حماية الإستقرار وحياد لبنان عن الحروب الدائرة في الشرق الأوسط أمر مهم في هذه المرحلة.

كما وقال إنّ القوات تجد الحلول دائماً للمواضيع التي لم تطرح بعد وليس هناك أي صراع بين عدوان وباسيل إذ هناك تكامل بينهما.

أما بالنسبة إلى تفلّت السلاح، فرأى الرياشي أن هناك تراخيص سلاح ما زالت تتجدد، مؤكدا أهمية قمع الأجهزة للسلاح المتفلت كما حصول المواطنين على السلاح بطريقة سهلة لا يجوز.

وأضاف:”جريمة روي حاموش ليست بمزحة وكـ”قوات” نرى أن عقوبة الإعدام غير مفيدة ولكن رأيي الشخصي تطبيق الإعدام بجرائم كالتي ارتكبت بحق روي حاموش أمر ضروري ولا بد منه”.

ولفت الرياشي إلى أن كل الدول ستساهم بتمويل مسألة النزوح لإستقرار لبنان، وهناك تحضير لحملة تخفيف التوتّر، إذ أصبحت مناطق قابلة لعودة النازحين إليها ولن يكون هناك ثبات للنازح السوري في لبنان بعد إستقرار الوضع في سوريا.

أما بالنسبة إلى موضوع العقوبات الأميركية على “حزب الله”، فرأى الرياشي أن الوفد اللبناني الذي ذهب إلى واشنطن إستطاع أن يفعل شيء بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه بعد قمة الرياض ليس كما قبله وسياسة ترامب مختلفة وهي أخذ المبادرة لمواجهة إيران ويجب مراقبة تداعيات قمة الرياض.

وختم:”الوضع الإقتصادي همّ أساس بالنسبة للحكومة إضافة لملف الكهرباء ولدينا ملاحظات بشأنه”.