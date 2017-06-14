الخورأسقف لويس الحلو في ذمة الله

فقدت الكنيسة المارونيّة وأبرشيّة بيروت الخورأسقف لويس عبده الحلو الرئيس الأسبق لمعهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق ولمدرسة الحكمة في بيروت والرئيس المؤسّس لمدرسة الحكمة في برازيليا.

ونعاه رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر وكهنة الأبرشيّة ورؤساء جامعة الحكمة ومدارسها.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الخميس في كاتدرائيّة مار جرجس للموارنة في بيروت.

وفي المناسبة أعلن رئيس مدرسة الحكمة- برازيليا الخوري بيار أبي صالح، عن إقفال المدرسة أبوابها (غدًا) الخميس “وفاءً لمن أعطاها الكثير من علمه ومعرفته ومحبته على مدى أكثر من ربع قرن ورافقها بصلاته حتى يوم اسلم الروح”.