وفد من رؤساء بلديات ومخاتير المنيّة-الضنية في معراب وجعجع يدعو الى التحضير للانتخابات

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير المنيّة-الضنية ضمَّ بلدات: مركبتا، كفرحبو، بحويتا، كرم المهر، الحوارة وزغرتغرين، في حضور منسق القوات في المنطقة ميشال خوري. وكانت مناسبة دعا خلالها جعجع الوفد الى التحضير للانتخابات النيابية المقبلة ولاسيما بعد الاتفاق على قانون جديد.

واذ جدد التأكيد أن “كل صوت مهم وسيكون مؤثراً في عملية الاقتراع”، حثّ جعجع المواطنين على “تجميع قواهم لأنهم يملكون القدرة على التغيير الذي يطمحون إليه”.

وسُئل رئيس القوات عن التحالفات الانتخابية، فأجاب بأن “صورة التحالفات غير واضحة حالياً ولم تُبت بشكل نهائي”.

الى ذلك، زار وفدٌ من رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الغربي، ضمّ بلدات: بكّا، خربة روحا، عين عرب، وتل ذنب وكفردينس، المقر العام للقوات حيث عرض مع جعجع مشاكل ومطالب المنطقة الإنمائية، في حضور منسق البقاع الغربي في القوات المحامي ايلي لحود. كما التقى جعجع وفداً من الناعمة وحارة الناعمة، في حضور منسق القوات في الشوف أندريه السرنوك.