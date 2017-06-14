سوريّ توظف في “تعاونية الأمير” وسرقها في اليوم التالي

ادّعى وكيل “تعاونية الأمير” بتاريخ 7/6/2017 الكائنة في محلّة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي يقارب الـ 12 مليون ليرة لبنانية من داخل خزنة التعاونية الحديدية الموجودة في مكتب الإدارة، وذلك بواسطة الكسر والخلع.

نتيجةً للتحقيق والمتابعة، حامت الشبهات حول أحد العاملين حديثاً في التعاونية، الذي استلم عمله فيها قبل يوم واحد من حصول السرقة.

وتمكن بتاريخ 12/6/2017 عناصر الفصيلة المذكورة من توقيفه، ويدعى هـ. ك. مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة.

بالتحقيق معه اعترف بأنه بعد ظهر تاريخ 6/6/2017 صعد إلى الطابق الثالث واختبأ في قسم الحلويات لحين مغادرة جميع العاملين وإقفال الباب الرئيسي حوالي التاسعة والنصف مساءً، حيث قام بارتكاب عملية السرقة بعد أن قطع التيار الكهربائي، وقام بخلع الخزنة الحديدية وسرق من داخلها مبلغ 11400000 ليرة لبنانية. ولدى حضور المدير المسؤول في صباح اليوم التالي وقام بفتح باب التعاونية، لاذ الفاعل بالفرار، من دون أن يلاحظ المدير وجوده إذ كان يختبئ خلف إحدى خزائن العرض (stand).

كما اعترف بأنه أنفق قسماً من المبلغ المسروق على إيفاء ديون مستحقة وشراء حاجيات وضُبط في منزله القسم الآخر، الذي أعيد إلى الجهة المدّعية.

أودع الموقوف القضاء المختص.