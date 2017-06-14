نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: للتقيد بالقوانين

رفضت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان، اليوم الاربعاء، ما يحدث في الملاهي “من فوضى عارمة وعدم التقيد بالقوانين المرعية الإجراء مما يهدد السهر في لبنان وموسم السياحة هذا الصيف”.

وطلبت النقابة في تعميم، من أصحاب الملاهي الليلية والحانات وrooftop التزام قواعد وأصول السهر وتقديم الجودة والخدمة ووضع عوازل للصوت والحفاظ على السلامة العامة، تجنبا لاقلاق راحة السكان في المناطق بعدما كثرت اعتراضاتهم”.

وطلبت منهم أيضا تسوية أوضاعهم في وزارة السياحة وتحويل الرخصة المعطاة لهم من مطعم إلى ملهى أو مرقص أو حانة تطبيقا للقوانين السياحية وحفاظا على سمعة القطاع.