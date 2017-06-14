ترامب يستأنف تسليم الذخائر الذكية للسعودية

أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي أنها تخطط للبدء قريباً في تسليم ذخائر دقيقة التوجيه (Precision-guided munition PGM) للسعودية بموجب اتفاق لبيع أسلحة يعود إلى عام 2015 بحسب ما أعلم مسؤولون في الكونغرس.

وصوت مجلس الشيوخ اليوم بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لرفض تشريع يعرقل بنوداً في صفقة جديدة منفصلة لبيع أسلحة للسعودية تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترامب للرياض في أيار.

كان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه في كانون الأول بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.