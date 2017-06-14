إفراج كوريا الشمالية عن طالب أميركي

ذكرت وسائل اعلام اميركية ان طالبا اميركيا دخل في غيبوبة اثناء سجنه في معسكر للاشغال الشاقة في كوريا الشمالية عاد الى الولايات المتحدة في ساعة متأخرة الثلثاء بعد ان سمحت بيونغ يانغ بعودته الى بلاده.

وحطت طائرة عسكرية تقل اوتو وارمبير في سينسيناتي قبيل الساعة 10.20 مساء بحسب ما ذكرته شبكة “سي بي اس نيوز” الاخبارية.

ويأتي الافراج عن وارمبير الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، امضى منها 18 شهرا، في وقت دعا الرئيس دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الى واشنطن لاجراء محادثات عن تصاعد الازمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وذكر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في وقت سابق الثلثاء ان وزارته “ضمنت” الافراج عن الطالب البالغ من العمر 22 عاما خلال محادثات مع كوريا الشمالية وأنها تسعى للافراج عن ثلاثة اميركيين آخرين معتقلين في كوريا الشمالية. ولم يتضح بعد ما اذا كان قدم أي تنازلات.

وأعلن والدا الشاب فريد وسيندي وارمبير الافراج عنه في بيان لشبكة “سي ان ان”.

اسف الوالدان أنهما في غيبوبة وتم الابلاغ بأنه في هذه الحالة منذ آذار 2016، مضيفين أنهما علما بذلك قبل اسبوع فقط.