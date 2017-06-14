تدابير سير الخميس على جسر كفرشيما بسبب التزفيت

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة الإسفلت القديم وإعادة تعبيد جسر كفرشيما، وذلك يوم الخميس 15/6/2017 ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، علما أن هذه الأشغال لن تؤدي إلى منع المرور أو إلى تحويل السير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم وتجنب سلوك هذه الطريق إلا في حالات الضرورة، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.