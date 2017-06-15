شهيب: ندعم صرخة مزارعي التفاح ولدفع كامل مستحقاتهم

اعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب انه ” امام مشهد صرخة مزارعي التفاح، نعلن عن دعمنا الكامل لهؤلاء المزارعين في كل لبنان، ونطالب المعنيين بالدولة اللبنانية بضرورة الإسراع بدفع كامل التعويضات المحقة والمستحقة لمزارعي التفاح”.

وتابع شهيب في بيان: “نؤكد بأن المستحقات التي يطالب بها مزارعي التفاح قد أقرتها الحكومة السابقة كتعويض عن جزء من خسائرهم في الموسم الماضي، والأمل الا تستمر الأزمة وألا نقع هذا العام بنفس المشكلة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة منذ اليوم لمنع تكرار ما حصل، ولكي نحافظ على شجرة التفاح ودورها الاقتصادي في دعم معيشة سكان مناطق واسعة في الجبل اللبناني وتثبيتهم في أرضهم”.