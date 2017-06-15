المسيرةالخميس 15 حزيران 2017 عناوين “المسيرة” ـ بعد القانون… ماذا عن الإنتخابات؟عناوين “المسيرة” – العدد 1615ـ بعد القانون… ماذا عن الإنتخابات؟ـ مبادرة “القوات” جنّبت لبنان الفراغ والستين والتمديدـ قتلوا روي… ماذا ستفعل الدولة؟إبني عريس بالسما بس أنا بدي العدالة…ـ قصة وطن في مدرسة دير مار شربل- الجية (2)بسام طربيه: أنا وتسعة تلامذة في سيارة فولسفاغنطريق المخاطر من السعديات الى مشموشي الى الكسليكـ فرنسا تدخل عصر “الماكرونية” السياسيةمن سيقود المعارضة في وجه الرئيس الشاب؟ـ خطة واشنطن لاحتواء الأزمة مع قطر:محاربة إيران والإرهاب وتأمين الغاز وقاعدة العديدـ جمعية المصارف بين المعركة والتمديد:أي علاقة للانتخابات بالعقوبات الأميركية ضد «حزب الله»؟ـ النائب ستريدا جعجع تزور وادي قاديشا ومدرج مهرجانات الأرز الدوليةـ المتحف الوطني… حكايا لبنان عبر التاريخ ألفرد نقاش دشنه وموريس شهاب أنقذه وأحيرام ينام فيهـ من يوميات لندن “العظمى” (2)ثقافة النظام والبيئة والخدمات العامة والتنوّعـ عارف سالم في كندا:كشاف ماروني ولبناني وعمل بلدي وخطط للنقل العامـ بيوت بيروت في البترونقناطر وأعمدة ولوحات وذاكرة وتراثـ “علي ونينو” عاشقا باكوالحب والحرب في أذربيجانـ ميشال أبي رميا: همّنا مصلحة الكرة الطائرةلا خلافات أو إنقسامات داخل الإتحاد «وما في شي بيحرز”…ـ آخر مشهد: قرّب موسم الصيد يا شبابللإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة