عراجي: قانون الإنتخاب أفضل الممكن

رأى النائب عاصم عراجي أن قانون الإنتخاب الجديد “أفضل الممكن ولبنان بلد مركب من الطوائف والمذاهب وكل طائفة تريد أن تحفظ حصتها بالقوانين أكان قانون إنتخاب أم غيره، ومن اجل ذلك هو أفضل الممكن وليس قانونا مثاليا”، لافتا الى انها “المرة الأولى التي تعتمد فيها النسبية في لبنان”.

وفي حديث الى اذاعة “الشرق”، اعتبر أن “هذا القانون من المفترض أن يعزز حضور المستقلين لأن الموضوع نسبي وليس شرطا أن يكون المرشح ملتزما بحزب، وربما بعض المستقلين يعدون لوائح مستقلة”.

وردا على سؤال قال: “القانون نوعا ما معقد، وأعتقد في هذه الفترة، سيبذل جهد من قبل الوزارات المختصة لتقديم برامج تعليمية للناس من خلال وسائل الإعلام، ومن المفترض أن يصب هذا الجهد لناحية تسهيل عملية الإنتخاب”.

وعن البطاقة الممغنطة ودورها في الإنتخابات المقبلة، أشار إلى أنها “المرة الأولى التي تستعمل فيها البطاقة الممغنطة في لبنان فإستعمالها يحد من الرشوة والمواطن يمكنه أن يصوت بسهولة أكبر وأمر جيد أن تعتمد تقنية جديدة وتسري في الإنتخابات”.

واعتبر انه “وبما أن القانون الجديد متوافق عليه من كل الأطراف، فمن المفروض أن تكون هذه الفترة منتجة وليست فترة إشكالات سياسية، خلال الفترة الماضية كان مجلس النواب لا يجتمع كثيرا كما أن هناك أمورا أخرى لا تزال عالقة في المجلس ومن أجل ذلك سيكون هناك إتفاق سياسي طالما هناك إتفاق على قانون إنتخاب وستكون الفترة المقبلة إنتاجية للحكومة وللمجلس”.

وبالنسبة لتطبيق النسبية في زحلة، أوضح أن “زحلة فيها 7 نواب من كل الطوائف والمكتب الطائفي فيه تنوع طائفي ومذهبي ونيابي، ودائما إنتخابات زحلة لها طابع مميز، فهي تحدد من يملك الأكثرية النيابية. طبعا في النظام النسبي سوف تتمثل كل الأطراف حتى المستقلون وبالنسبة للتحالفات ما زال الوقت مبكرا”.

وتمنى أن يكون هناك “كوتا نسائية يكون فيها للمرأة دور كبير جدا في الحياة السياسية اللبنانية”، مذكرا بكلام الرئيس سعد الحريري حول وجود مرشحات على لائحته الإنتخابية.