رفع حالة تأهب أمني بقاعدة جوية في كاليفورنيا بعد بلاغ كاذب

أعلن مسؤولون بقاعدة ترافيس الجوية في شمال كاليفورنيا أن بلاغا كاذبا بإطلاق نيران في القاعدة تسبب في حالة تأهب أمني استمرت لنحو ساعتين.

وفي بداية الأمر ظهر منشور على حسابات قاعدة ترافيس الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي الساعة الثالثة والنصف عصر أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، ذكر أن المنشأة “تتعامل مع واقعة أمنية حقيقية” دون أن يذكر تفاصيل عن طبيعة التهديد.

وأظهرت تغطية تلفزيونية حية من ترافيس أذيعت على وسائل إعلام محلية تكدسا مروريا قرب أحد مداخل المنشأة بينما أغلقت السلطات القاعدة ومن خلال فيسبوك وتويتر نصح المسؤولون من يعملون بالموقع وأسرهم بالتزام أماكنهم.

وبعد حوالي ساعتين أنهت القاعدة الجوية حالة التأهب الأمني.

وقال مسؤولو القاعدة على فيسبوك “أفراد الطوارئ بقاعدة ترافيس الجوية تعاملوا مع تقارير عن إطلاق نار… غير أنه تبين أن البلاغ كاذب”.

أضاف المنشور :”نحن نأخذ كل واقعة أمنية بمحمل الجد”.