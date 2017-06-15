الخارجية الأميركية: لا نية لعقد قمة في واشنطن لحل الخلاف مع قطر

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه “لا توجد أي نية لعقد قمة في واشنطن لحل الخلاف مع قطر”، موضحةً أنه “من غير المرتقب عقد قمة وساطة لزعماء الخليج في الوقت الراهن”.

وفي سياق متصل، أعلن اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تتوقع أن يقود العاهل السعودي الملك سلمان جهود حل أزمة قطر.

ويذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا وجمهورية موريشيوس والاردن اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وكانت قد تدهورت علاقة قطر بجيرانها الشهر الماضي عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة لأمير قطر للشيخ تميم بن حمد عن الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتسق وكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي وملتزمه بالخط العام لسياساته.