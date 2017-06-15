التحقيق حول عرقلة ترامب للقضاء!

بات المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية روبرت مولر يحقق حول ما إذا قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعرقلة القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدرها لم تذكرها أن مولر يستجوب حاليا مسؤولين إستخباراتيين كبار لتحديد ما إذا حاول الرئيس الاميركي إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا.

وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل “منعطفا كبيرا”، مشيرة الى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.