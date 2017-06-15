شمعون: أفضل اعتماد الدائرة الفردية على أساس لبنان 66 دائرة

قال رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون: “كنت أفضل لو أن القانون اعتمد الدائرة الفردية على أساس لبنان 66 دائرة، ويتم انتخاب النواب على أساس وطني، وأن ينشأ مجلس للشيوخ على أساس طائفي، ويتشكل من 40 عضواً، ولكن أهم شيء أن هناك قانوناً جديداً ويمكن من خلاله تجديد الحياة السياسية في البلد، فالناس كانت تتخوف من التمديد للمجلس مرة جديدة، وهذا يعني القضاء على الديموقراطية بالكامل”.