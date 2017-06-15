الهبر: القانون الجديد لم يكن ملبياً لطموحات اللبنانيين

رأى عضو كتلة “حزب الكتائب” النائب فادي الهبر أن “القانون الجديد لم يكن ملبياً لطموحات اللبنانيين”، مضيفاً “بغض النظر عن كوننا حزباً معارضاً، فإننا نرى بأنه أتى مفصلاً على قياس بعض أحزاب السلطة لا أكثر فهو لم يدخل الكوتا النسائية، ولم يخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة ليستفيد الشباب اللبناني من حق الاقتراع والتعبير عن رأيهم”.

وأشار إلى أن “الكتائب ما زالت عند رأيها مع الدائرة الفردية لأنها الأفضل تمثيلاً للبنانيين”.