حاصباني: سنقوم بكل ما يلزم لمنع تدهور القطاع الصحي في لبنان

أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى ان القطاع الصحي كان يعاني شحاً في الأدوية كما وان عملية كشف الأمراض التي لم يكن بإستطاعة الوزراة كشفها أصبحت متاحة اليوم.

حاصباني وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، أكد تصحيح كل ما يلزم لمنع تدهور القطاع الصحي في لبنان، مشيراً الى ان البطاقة الصحية هي كناية عن ملف صحي لكل مريض، كما وهناك 200 مركز في لبنان للرعاية الصحية التي تقدم للمريض جميع أنواع الفحوصات الطبية ومن ضمنها الأمراض المزمنة، كاشفاً عن قيام الوزارة بفحوصات الأمراض النفسية قريباً.

وتابع: “لمعرفة مراكز الرعاية الصحية على المواطنين التواصل مع البلديات وهذه المراكز هي تحت إشراف وزارة الصحة وممول من البنك الدولي كما يمكنهم الإتصال على الرقم 1214 لمعرفة مكان وجود هذه المراكز كما أي بلدية تريد فتح مركز للرعاية الوزارة تقوم بالمساعدة من تطوير وتدريب”.

وإذ لفت حاصباني الى ان المراكز الصحية تخدم جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية مقابل مبلغ رمزي وهناك جمعيات تقوم بدفع هذه المبالغ للذين لا يملكون ثمن الرعاية الصحية، أكد ان الوزارة تزود المراكز بالمعدات اللازمة، مشيراً الى ان مؤسسة الضمان الإجتماعي مستقلة عن الوزارة التي تغطي من ليس له ضمان إستشفائي والوزارة لا تغطي فرق الضمان.

وأوضح حاصباني ان هناك حوالي 100.000 شخص دخلوا المستشفيات على حساب وزارة الصحة، “وتدخلنا في عدة حالات لمعالجتها مع المستشفيات التي لم تتعاون وهناك سقف محدود من المال يوضع بتصرف المستشفى وفي بعض الحالات نضطر إلى رفع السقف المالي لمعالجة الحالات الطارئة دخل المستشفيات”.

وأكد حاصباني ان المستشفيات تتميز بأدائها وليس بالسقف المالي، وتحسين هذا الأداء يتم من خلال الرقابة، كاشفاً عن تفعيل تطبيق على الهواتف الذكية يخول المواطنين معرفة الأسرّة الفارغة داخل المستشفيات وخلال شهر سيتم إطلاق هذا التطبيق.

واعتبر حاصباني ان عمليات القلب المفتوح تتم الموافقة عليه خلال 3 أيام عكس كل الدول التي تأخذ وقتاً أطول، “ونحاول عدم تخطي السقوف المالية من أجل تغطية كافة الحالات ومسألة رفض بعض الحالات من قبل المستشفيات هو من أجل عدم تخطي السقف المالي ولكن الحالات الطارئة لن نقبل رفضها كوزارة”.

وأردف حاصباني: “المستشفيات الحكومية مستقلة لكنها تحت إشراف وزارة الصحة وهناك تحديات كبيرة للمستشفيات الحكومية وهي خاضعة لمجلس الخدمة المدنية وهذه عقبة، والعقبة الثانية هي خضوعها للتسييس من خلال تعيين بعض الأشخاص التابعين لبعض السياسيين، وأعدنا توزيع المساهمات المالية للمستشفيات الحكومية بطريقة عادلة”.

وأشار حاصباني الى وجود تصنيف للمستشفيات تقوم به الوزارة من أجل تحسين الوضع الإستشفائي، لافتاً الى كشف بعض التراخيص العشوائية المعطاة لمراكز التجميل لذلك طلبنا من تلك المراكز تسوية أوضاعها، والوزارة بدورها تقوم بالتأكد من السلامة داخل هذه المراكز.

وإذ أكد حاصباني إقفال عدة عيادات وإحداها كانت تعطي شهادات مزورة، كما وان الوزارة لا تستطيع مراقبة الجميع، من هنا على المواطن أن يلعب دوراً مهماً في هذا المجال والإبلاغ عن أي مركز غير مرخص يقوم بعمليات تجميل، لفت الى وجود نوع من المبالغة على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى الإعلام وإستباق وتنافس بين وسائل الإعلام وهذا حتماً يضر بالسياحة الطبية، وان القضاء يتابع الموضوع ونعتمد عليه للبت بأي خطأ طبي.

وحول مستشفى البوار الحكومي، اعتبر حاصباني ان مجلس شورى الدولة قرر أن تستمر الإدارة الحالية إلى أن يتم تعيين إدارة أخرى، مشيراً الى انه رفع كتاباً بتعيين إدارة جديدة واللجنة الحالية غير شرعية، داعياً المواطنين الى الاعتياد على الاجراءات الجديدة داخل الوزراة وتقديم طلباتهم عبر الشباك الموحد.

وأضاف: “هناك أطباء بالغوا في وصف الأدوية لمرضى السرطان وكلفنا لجنة لمراقبة هذه الحالات وتم توقيف عدد من الأطباء، وملف السلامة الغذائية أصبح داخل مجلس الوزراء”.

وختم حاصباني: ” هناك أمكنة ومجالات يحق للسوريين العمل فيها ولكن الوزارة ستتدخل عندما ترى ضرورة”.