العناية الإلهية تنقذ رضيعاً من حريق برج غرينفيل في لندن

أشارت شاهدة عيان إلى انّها رأت شخصاً يلتقط رضيعاً ألقي من مبنى “غرينفيل تاور” المحترق غرب لندن، الذي شهد مقتل 6 أشخاص الأربعاء.

وذكرت سميرة لمراني لوكالة “برس أسوسيشن” البريطانيّة، انّها رأت امرأة تُحاول إنقاذ رضيعها بإسقاطه من نافذة من الطابق التاسع أو العاشر.

وأضافت: “بدأ أشخاص يطلّون من نوافذ ويصرخون بقوّة، وكانت المرأة تستعدّ لإلقاء طفلها، وتقول: (هل هناك أحد يُمسك بطفلي) وألقته، فركض شخص إلى الأمام وتمكّن من التقاط الطفل”.

وكان حريق هائل شبّ في المبنى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 74 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.