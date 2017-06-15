العناية الإلهية تنقذ رضيعاً من حريق برج غرينفيل في لندن

تحت المجهرالخميس 15 حزيران 2017 العناية الإلهية تنقذ رضيعاً من حريق برج غرينفيل في لندنأشارت شاهدة عيان إلى انّها رأت شخصاً يلتقط رضيعاً ألقي من مبنى “غرينفيل تاور” المحترق غرب لندن، الذي شهد مقتل 6 أشخاص الأربعاء.وذكرت سميرة لمراني لوكالة “برس أسوسيشن” البريطانيّة، انّها رأت امرأة تُحاول إنقاذ رضيعها بإسقاطه من نافذة من الطابق التاسع أو العاشر. وأضافت: “بدأ أشخاص يطلّون من نوافذ ويصرخون بقوّة، وكانت المرأة تستعدّ لإلقاء طفلها، وتقول: (هل هناك أحد يُمسك بطفلي) وألقته، فركض شخص إلى الأمام وتمكّن من التقاط الطفل”.وكان حريق هائل شبّ في المبنى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 74 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.كلمات مفتاحية:لندنالمصدر: Sky News