“حزب الله” يشيّع ثلاثة من عناصره

شيّع “حزب الله” الأربعاء، ثلاثة من عناصره الذين سقطوا خلال المعارك في سورية.

وقالت مصادر إن الحزب شيع ثلاثة من قتلاه هم حسين رابحة وأحمد حسين عابدة ومحمد غازي يونس.

وفي جديد مسلسل القتل، تم العثور على اللبناني زهور شلحة مقتولاً قرب مستشفى دار الأمل الجامعي قرب بعلبك.

وعُلم أن شلحة الذي يعمل مدرِّساً تعرّض لكمين مسلح على طريق فرعي في بلدة الأنصار، في حين ذُكر أن القوى الأمنية أوقفت الرقيب في قوى الأمن الداخلي (م.ح) بتهمة قتل شلحة.